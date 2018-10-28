"Барселона" и "Реал" впервые за 11 лет сыграют между собой без Месси и Роналду

Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ "Барселона" и "Реал" встретятся в матче 10-го тура чемпионата Испании по футболу. Это будет первый матч за 11 лет, когда в составе команд не сыграют признававшиеся последние годы лучшими в мировом футболе нападающие Лионель Месси и Криштиану Роналду.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, за последние 10 лет "эль класико" неизменно было связано с противостоянием Месси и Роналду. Оба игрока в последний раз не выходили друг против друга 23 декабря 2007 года, когда "Реал" победил со счетом 1:0. Тогда аргентинец не играл за каталонцев из-за травмы, а португалец еще выступал за английский "Манчестер Юнайтед".

С тех пор Роналду и Месси выходили на поле в очной встрече в 30 матчах из 32-х. Две игры из них пропускал португалец: финал Кубка Испании сезона-2013/2014 (2:1) из- за травмы и ответный матч за Суперкубок страны 2017 года (2:0) из-за дисквалификации. "Барселона" с Месси праздновала победу в 14 матчах, "Реал" с Роналду - в восьми, еще в восьми играх была ничья. "Реал" не может победить "Барселону" в чемпионате Испании на протяжении последних четырех матчей, но сумел выиграть в этом турнире в последний раз именно на поле соперника в апреле 2016 года (2:1).

В июле этого года Роналду перешел в "Ювентус", подписав с итальянским клубом четырехлетний контракт. Месси же не сыграет в предстоящем "эль класико", получив 20 октября травму руки в матче предыдущего тура чемпионата страны с "Севильей" (4:2). Форвард пропустит из-за этого три недели.