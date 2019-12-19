​"Барселона" и "Реал" впервые за 17 лет сыграли 0:0

"Барселона" дома сыграла вничью с мадридским "Реалом" со счетом 0:0 в перенесенном матче 10-го тура чемпионата Испании по футболу.

Как передает Report, встреча прошла в Барселоне на стадионе "Камп Ноу" в присутствии 93426 зрителей.

"Барселона" и "Реал" встретились в 276-й раз в официальных матчах.

В турнирной таблице "Барселона" и "Реал" идут во главе турнирной таблицы, набрав по 36 очков в 17 матчах. Ближайшим преследователем является "Севилья", на ее счету 31 очко. В следующем туре "Барселона" примет "Алавес" в субботу, "Реал" сыграет с "Атлетиком" из Бильбао в воскресенье.

На 56-й минуте встречи болельщики "Барселоны" начали бросать теннисные мячи на поле, игра прервалась на минуту, за которую стюарды убрали мячи.