"Барселона" и "Реал" сыграют в финале Суперкубка Испании

"Барселона" со счетом 2:0 обыграла "Осасуну" в полуфинальном матче Суперкубка Испании по футболу.

"Барселона" со счетом 2:0 обыграла "Осасуну" в полуфинальном матче Суперкубка Испании по футболу.

Как передает Report, турнир проходит в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Забитыми мячами отметились Роберт Левандовский (59-я минута) и Ламин Ямаль (90+3).

В финале "Барселона" сыграет с "Реалом", который 10 января в полуфинале победил "Атлетико" со счетом 5:3 в дополнительное время. Встреча состоится 14 января.

Суперкубок Испании разыгрывается в нынешнем формате с 2020 года. В турнире принимают участие две лучшие команды по итогам чемпионата страны прошлого сезона и финалисты Кубка Испании. "Барселона" получила право участвовать в турнире как чемпион Испании, "Реал" - как обладатель кубка страны, "Осасуна" - как финалист кубка. "Атлетико" занял третье место в чемпионате Испании и участвовал в суперкубке, так как вторую строчку занял "Реал".