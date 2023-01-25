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"Барселона" и "Реал" совместно зарегистрировали торговый бренд

"Барселона" и "Реал" совместно зарегистрировали торговый бренд Мадридский "Реал" и "Барселона" совместно зарегистрировали торговую марку "Эль-Класико".
Футбол
25 января 2023 г. 05:46
Барселона и Реал совместно зарегистрировали торговый бренд

Мадридский "Реал" и "Барселона" совместно зарегистрировали торговую марку "Эль-Класико".

Как передает Report, об этом сообщает Football Espana.

Противостояние двух испанских топ-клубов известно во всем мире как "Эль-Класико". Эти матчи считаются одними из самых принципиальных и известных клубных футбольных противостояний в мире.

"Реал" и "Барселона" в рамках чемпионата Испании провели 185 очных матчей, в которых 77 раз побеждали "сливочные", 73 — сине-гранатовые, еще 35 матчей завершились вничью.

Оба клуба являются партнерами по продвижению европейской Суперлиги, проект которого блокируется со стороны Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и национальными федерациями.

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Версия на азербайджанском языке “Barselona” və “Real Madrid”in birgə ticarət nişanı qeydiyyata alınıb

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