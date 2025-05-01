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"Барселона" и "Интер" сыграли со счетом 3:3 в первом матче полуфинала Лиги чемпионов

"Барселона" и "Интер" сыграли со счетом 3:3 в первом матче полуфинала Лиги чемпионов Испанская "Барселона" и итальянский "Интер" сыграли вничью со счетом 3:3 в первом матче полуфинала футбольной Лиги чемпионов.
Футбол
1 мая 2025 г. 01:02
Барселона и Интер сыграли со счетом 3:3 в первом матче полуфинала Лиги чемпионов

Испанская "Барселона" и итальянский "Интер" сыграли вничью со счетом 3:3 в первом матче полуфинала футбольной Лиги чемпионов.

Как передает Report, встреча прошла в Барселоне.

Забитыми мячами в составе "Интера" отметились Маркус Тюрам (1-я минута) и Дензел Дюмфрис (21, 64). У "Барселоны" отличились Ламин Ямаль (24) и Ферран Торрес (38). На 65-й минуте вратарь "Интера" Ян Зоммер отметился автоголом. Мяч Тюрама стал самым быстрым в истории полуфиналов Лиги чемпионов. Ямаль провел сотый матч за "Барселону".

Ответный матч пройдет 6 мая в Милане.

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Версия на азербайджанском языке UEFA Çempionlar Liqası: “İnter” - “Barselona” oyununda qalib müəyyən olunmayıb

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