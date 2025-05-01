"Барселона" и "Интер" сыграли со счетом 3:3 в первом матче полуфинала Лиги чемпионов

"Барселона" и "Интер" сыграли со счетом 3:3 в первом матче полуфинала Лиги чемпионов

Испанская "Барселона" и итальянский "Интер" сыграли вничью со счетом 3:3 в первом матче полуфинала футбольной Лиги чемпионов.

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