"Барселона" и "Интер" сыграли со счетом 3:3 в первом матче полуфинала Лиги чемпионов

Испанская "Барселона" и итальянский "Интер" сыграли вничью со счетом 3:3 в первом матче полуфинала футбольной Лиги чемпионов.
Как передает Report, встреча прошла в Барселоне.
Забитыми мячами в составе "Интера" отметились Маркус Тюрам (1-я минута) и Дензел Дюмфрис (21, 64). У "Барселоны" отличились Ламин Ямаль (24) и Ферран Торрес (38). На 65-й минуте вратарь "Интера" Ян Зоммер отметился автоголом. Мяч Тюрама стал самым быстрым в истории полуфиналов Лиги чемпионов. Ямаль провел сотый матч за "Барселону".
Ответный матч пройдет 6 мая в Милане.