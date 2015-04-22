​"Барселона" и "Бавария" вышли в полуфинал Лиги чемпионов - ФОТО - ВИДЕО

Баку. 22 апреля. REPORT.AZ/ "Барселона" и "Бавария" стали первыми полуфиналистами Лиги чемпионов-2014/15.

Как передает Report, "Барселона" в обоих четвертьфинальных матчах была сильнее ПСЖ: 3:1 на выезде, дома – 2:0.

"Бавария" по сумме двух матчей переиграла "Порту" (7:4). В первой игре немецкий клуб уступил со счетом 1:3, однако в ответной одержал разгромную победу – 6:1.

Лига чемпионов. 1/4 финала. 2-й матч

Бавария (Мюнхен, Германия) – Порту (Порту, Португалия) – 6:1

Голы: Алькантара, 14 (1:0); Боатенг, 22 (2:0); Левандовски, 27 (3:0); Мюллер, 36 (4:0); Левандовски, 40 (5:0); Мартинес, 73 (5:1); Алонсо, 88 (6:1).

Первый матч: 1:3

Барселона Испания – ПСЖ Франция 2:0 (2:0, 0:0)

Голы: 1:0 – 14 Неймар, 2:0 – 34 Неймар.

Первый матч: 3:1

Напомним, что жеребьевка 1/2 финала Лиги чемпионов состоится в пятницу, 24 апреля.