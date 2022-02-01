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"Барселона" и "Арсенал" достигли договоренности о переходе Обамеянга

"Барселона" и "Арсенал" достигли договоренности о переходе Обамеянга "Барселона" и и лондонский "Арсенал" достигли устной договоренности о переходе форварда Пьер-Эмерика Обамеянга в каталонский клуб.
Футбол
1 февраля 2022 г. 05:51
Барселона и Арсенал достигли договоренности о переходе Обамеянга

"Барселона" и лондонский "Арсенал" достигли устной договоренности о переходе форварда Пьер-Эмерика Обамеянга в каталонский клуб.

Как передает Report со ссылкой на The Athletic, речь идет об аренде до конца сезона. Теперь осталось уладить детали контракта габонского футболиста с "Барселоной". Если удастся все согласовать, Обамеянг должен сегодня пройти медосмотр и подписать контракт.

В декабре прошлого года Обамеянг был лишен статуса капитана "Арсенала". В клубе приняли решение отобрать у габонца повязку за серьезное дисциплинарное нарушение. В связи с этим пошли слухи о том, что в январе нападающий может покинуть команду.

В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Обамеянг принял участие в 14 матчах, забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу.

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Версия на азербайджанском языке "Barselona" və "Arsenal" Obameyanqın transferi ilə bağlı razılığa gəlib

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