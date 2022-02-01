"Барселона" и "Арсенал" достигли договоренности о переходе Обамеянга

"Барселона" и и лондонский "Арсенал" достигли устной договоренности о переходе форварда Пьер-Эмерика Обамеянга в каталонский клуб.

"Барселона" и лондонский "Арсенал" достигли устной договоренности о переходе форварда Пьер-Эмерика Обамеянга в каталонский клуб.

Как передает Report со ссылкой на The Athletic, речь идет об аренде до конца сезона. Теперь осталось уладить детали контракта габонского футболиста с "Барселоной". Если удастся все согласовать, Обамеянг должен сегодня пройти медосмотр и подписать контракт.

В декабре прошлого года Обамеянг был лишен статуса капитана "Арсенала". В клубе приняли решение отобрать у габонца повязку за серьезное дисциплинарное нарушение. В связи с этим пошли слухи о том, что в январе нападающий может покинуть команду.

В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Обамеянг принял участие в 14 матчах, забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу.