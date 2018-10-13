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    "Барселона" готовит новый контракт для Месси

    Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ Руководство "Барселоны" рассматривает возможность очередного продления контракта с Лионелем Месси. 

    Как сообщает Report со ссылкой на El Mundo Deportivo, прорабатывается вариант с продлением договора до 2022 или до 2023 года. 

    При этом переговоры начнутся через несколько месяцев, поскольку "Барселоне" необходимо проработать финансовую стратегию, чтобы сформулировать привлекательное предложение для 31-летнего аргентинского футболиста.

    Напомним, что в прошлом году "Барселона" продлила контракт с аргентинцем до 2021 года.

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