“Барселона“ готова вернуть Неймара, если футболист принесёт публичные извинения

“Барселона“ готова рассмотреть возможность возвращения в клуб нападающего “ПСЖ“ и сборной Бразилии Неймара, сообщает El Chiringuito, передает Report.

По информации источника, каталонский клуб намерен потребовать от бразильского форварда публичных извинений за скандал с его уходом в 2017 году. Напомним, в 2017-м “Пари Сен-Жермен“ выкупил Неймара у “Барселоны“ за € 222 млн. Позже стало известно, что футболист и его отец оттягивали момент перехода, чтобы получить бонусы от каталонского клуба.

Ранее сообщалось, что агент 27-летнего бразильского форварда Пини Захави работает над переходом Неймара в один из двух испанских грандов — “Реал“ или “Барселону“.

Неймар выступает за “ПСЖ“ с 2017 года. В минувшем сезоне форвард принял участие в 17 матчах французского национального чемпионата, в которых стал автором 15 голов (5 — с пенальти), а также отдал 7 результативных передач. Его контракт с парижским клубом действует до лета 2022 года.