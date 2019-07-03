​“Барселона” готова продать Юмтити за 50 млн евро

“Барселона” намерена расстаться с защитником Самуэлем Юмтити.

Как сообщает Report со ссылкой на Diario Sport, руководству “Барселоны” не понравилось решение француза отказаться от хирургического вмешательства при лечении травмы колена.

По данным источника, каталонский клуб оценивает футболиста в 50 млн евро. Юмтити перешёл в каталонский клуб летом 2016 года из “Лиона” за сумму в 25 млн евро.

Ранее сообщалось, что интерес к защитнику проявляли “Манчестер Сити” и “Ювентус”.