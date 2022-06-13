О нас

"Барселона" договорилась с защитником "Челси"

"Барселона" договорилась с защитником "Челси" Испанский латераль Маркос Алонсо стремится присоединиться к каталонской «Барселоне». Как сообщает Report со ссылкой на euro-football.ru, игрок намерен покинуть лондонский «Челси» и уже сообщил о своем желании клубному руководству.
Футбол
13 июня 2022 г. 13:43
Барселона договорилась с защитником Челси

Испанский латераль Маркос Алонсо стремится присоединиться к каталонской «Барселоне». Как сообщает Report со ссылкой на euro-football.ru, игрок намерен покинуть лондонский «Челси» и уже сообщил о своем желании клубному руководству.

Как стало известно инсайдеру Фабрицио Романо, 31-летний футболист уже провел переговоры с «сине-гранатовыми» и договорился об условиях сотрудничества. Теперь каталонцам осталось согласовать с «пенсионерами» сумму отступных за переход опытного исполнителя.

Маркос выступает в футболке «Челси» с августа 2016 года. Его действующее трудовое соглашение с лондонским грандом рассчитано до середины следующего года.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Chelsea player close to joining Barcelona
Версия на азербайджанском языке "Çelsi"nin futbolçusu "Barselona"ya keçir

Другие новости из категории

Лига Наций: Сборная Азербайджана примет Беларусь
Лига Наций: Сборная Азербайджана примет Беларусь
13 июня 2022 г. 13:23
Сеймур Мамедов: Забить гол в финале – мечта каждого футболиста
Сеймур Мамедов: Забить гол в финале – мечта каждого футболиста
13 июня 2022 г. 10:38
В Румынии прошел прощальный матч Адриана Муту
В Румынии прошел прощальный матч Адриана Муту
13 июня 2022 г. 08:34
Почеттино получит 15 миллионов евро за расторжение контракта с «ПСЖ»
Почеттино получит 15 миллионов евро за расторжение контракта с «ПСЖ»
13 июня 2022 г. 08:15
Лига Наций: Сеферович забил самый быстрый гол в истории турнира
Лига Наций: Сеферович забил самый быстрый гол в истории турнира
13 июня 2022 г. 07:30
Солтанов: Не ожидал, что меня изберут лучшим игроком турнира
Солтанов: Не ожидал, что меня изберут лучшим игроком турнира
13 июня 2022 г. 06:17
Лига Наций: Мальта обыграла Сан-Марино
Лига Наций: Мальта обыграла Сан-Марино
13 июня 2022 г. 05:19
Сборная Азербайджана по мини-футболу вернулась на Родину
ФотоСборная Азербайджана по мини-футболу вернулась на Родину
13 июня 2022 г. 04:26
«Палермо» в финале плей-офф обыграл «Падову» и вернулся в серию B
«Палермо» в финале плей-офф обыграл «Падову» и вернулся в серию B
13 июня 2022 г. 03:49
Греция обыграла Косово в матче Лиги наций
Греция обыграла Косово в матче Лиги наций
13 июня 2022 г. 02:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi