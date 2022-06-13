"Барселона" договорилась с защитником "Челси"

Испанский латераль Маркос Алонсо стремится присоединиться к каталонской «Барселоне». Как сообщает Report со ссылкой на euro-football.ru, игрок намерен покинуть лондонский «Челси» и уже сообщил о своем желании клубному руководству.

Испанский латераль Маркос Алонсо стремится присоединиться к каталонской «Барселоне». Как сообщает Report со ссылкой на euro-football.ru, игрок намерен покинуть лондонский «Челси» и уже сообщил о своем желании клубному руководству.

Как стало известно инсайдеру Фабрицио Романо, 31-летний футболист уже провел переговоры с «сине-гранатовыми» и договорился об условиях сотрудничества. Теперь каталонцам осталось согласовать с «пенсионерами» сумму отступных за переход опытного исполнителя.

Маркос выступает в футболке «Челси» с августа 2016 года. Его действующее трудовое соглашение с лондонским грандом рассчитано до середины следующего года.