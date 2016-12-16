"Барселона" договорилась с Суаресом о новом контракте

Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ "Барселона" намерена продлить контракт с нападающим команды Луисом Суаресом.

Как передает Report, футболист может поставить подпись под новым соглашением, рассчитанным до 2022 года, уже 16 декабря. Условия договора не сообщаются.

Ранее руководство каталонцев отметило, что продлит контракты со всеми своими основными лидерами. Нападающий в текущем сезоне провел в чемпионате Испании 14 матчей, в которых забил 10 голов и отдал четыре результативные передачи.