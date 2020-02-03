​"Барселона" благодаря дублю 17-летнего футболиста обыграла "Леванте"

"Барселона" обыграла "Леванте" в матче 22-го тура чемпионата Испании.

Как передает Report, встреча проходила на стадионе "Ноу Камп" в Барселоне и завершилась со счетом 2:1.

Победу сине-гранатовым принес дубль вингера Ансу Фати. 17-летний футболист отметился забитыми мячами на 30-й и 31-й минутах. В обоих случаях он пробил голкиперу "Леванте" Айтору Фернандесу между ног. Две результативные передачи в матче на свой счет записал капитан сине-гранатовых Лионель Месси. На второй компенсированной к основному времени матча минуте Рубен Рочина отыграл один мяч, но на больше времени у гостей уже не осталось.

"Барселона" набрала 46 очков в 22 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. "Леванте" (26) - на 13-м месте.