Барселона 7-й раз в своей истории завершила год без поражений на Камп Ноу

В этом году "Барселона" ни разу не проиграли на домашнем стадионе.

Как передает Report, в 28 матчах на «Камп Ноу» сине-гранатовые одержали 24 победы и 4 раза сыграли вничью. Разница мячей составила 81-20.

Подобное достижение покорилось каталонцам седьмой раз в своей истории. Ранее «Барселона» завершала год без поражений на «Камп Ноу» в 1957, 1959, 1968, 1974, 1975 и 2011 годах.

«Барселона» набрала 39 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. В тройку лидеров соревнований на данный момент также входят мадридский «Реал» (36) и «Севилья» (34).