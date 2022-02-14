"Барса" на 90+6 минуте вырвала ничью у "Эспаньола" в дерби

На стадионе "RCDE - Корнелья-Эль Прат" в Барселоне в рамках 24-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 "Эспаньол" принимал "Барселону". Команды сыграли вничью - 2:2.

На стадионе "RCDE - Корнелья-Эль Прат" в Барселоне в рамках 24-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 "Эспаньол" принимал "Барселону". Команды сыграли вничью - 2:2.

Как передает Report, счет был открыт в начале первого тайма. На 2-й минуте отличился полузащитник гостей Педри, ему ассистировал Жорди Альба. На 40-й минуте забил хавбек хозяев Серхи Дардер, голевой пас отдал Рауль де Томас.

На 64-й минуте де Томас вывел хозяев вперед, результативную передачу оформил Дардер. В добавленное ко второму тайму время арбитр удалил по игроку из каждой команды. В раздевалку у "Эспаньола" был отправлен хавбек Николас Рибаудо, у гостей - защитник Жерар Пике.

На 90+6 минуте счет сравнял нападающий "Барселоны" Люк де Йонг, ассистировал нидерландцу Адама Траоре.

После 22 сыгранных туров "Барселона" располагается на 4-м месте в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. "Сине-гранатовые" имеют в своем активе 39 очков. "Эспаньол" (28) - на 13-м месте.