Банк России выпустит специальную купюру к ЧМ-2018

Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Российский Центробанк в 2018 году выпустит памятную банкноту, посвященную чемпионату мира по футболу.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил директор Департамента ЦБ России по наличному денежному обращению Александр Юров.

"Предполагается, что номинал купюры будет таким же, как и у других памятных банкнот - 100 рублей", - отметил Юров, не уточнив, что будет изображено на банкноте.

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Нижнем Новгороде, Казани, Сочи, Ростове-на-Дону, Саранске, Волгограде, Калининграде и Екатеринбурге.