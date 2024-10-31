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Банда в масках ограбила дом капитана сборной Англии по крикету

Банда в масках ограбила дом капитана сборной Англии по крикету Банда в масках ограбила дом капитана сборной Англии по крикету Бена Стоукса, когда он находился в Пакистане.
Футбол
31 октября 2024 г. 11:13
Банда в масках ограбила дом капитана сборной Англии по крикету

Банда в масках ограбила дом капитана сборной Англии по крикету Бена Стоукса, когда он находился в Пакистане.

Как передает Report со ссылкой на BBC, об этом сообщил сам 33-летний спортсмен.

По его словам, во время происшествия в доме находились жена и двое детей Стоукса.

Капитан сборной заявил, что его семье "физического вреда" не причинено, однако были украдены некоторые "сентиментальные" вещи.

Стоукс опубликовал фотографии пропавших вещей, включая медаль Ордена Британской империи, которую он получил в 2020 году.

После инцидента сборная Англии проиграла Пакистану во втором матче Тестовой серии, а Стоукс набрал 37 очков.

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Версия на английском языке England cricket captain's home burglarized with his family present
Версия на азербайджанском языке İngiltərə millisinin kapitanının evi qarət edilib

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