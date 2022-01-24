Балотелли вернулся в сборную Италии после трехлетнего перерыва

Форвард турецкого клубу "Адана Демиспор" Марио Балотелли вызван в сборную Италии.

Форвард турецкого клубу "Адана Демиспор" Марио Балотелли вызван в сборную Италии.

Как передает Report, об этом сообщает официальный сайт федерации футбола страны.

Он не вызывался в команду более трех лет. Нападающий в последний раз играл за Италию в сентябре 2018 в матче Лиги наций против Польши (1:1).

Отметим, что с 26 по 28 января сборная Италии проведет тренировочный сбор перед стыковыми матчами за выход на ЧМ-2022.

24 марта команда Роберто Манчини в полуфинальном стыковой игре сыграет с Македонией. В случае победы в решающей поединке итальянцам будет противостоять Португалия или Турция.