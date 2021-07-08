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Балотелли перешел в турецкий клуб

Балотелли перешел в турецкий клуб Нападающий Марио Балотелли заключил контракт с турецким клубом «Адана Демирспор».
Футбол
8 июля 2021 г. 05:20
Балотелли перешел в турецкий клуб

Нападающий Марио Балотелли заключил контракт с турецким клубом «Адана Демирспор».

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба команды на странице в Twitter.

Соглашение 30-летнего итальянского футболиста с клубом рассчитано на три года.

Напомним, что Балотелли покинул «Монцу» по окончании минувшего сезона на правах свободного агента. Он выступал за «Монцу» с 2020 года. Балотелли выступал за такие клубы, как «Интер», «Манчестер Сити», «Милан», «Ливерпуль», «Ницца», «Марсель».

Отметим, что в минувшем сезоне «Адана Демирспор» стал победителем первой лиги Турции и вернулся в высший дивизион страны после 26 лет отсутствия.

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