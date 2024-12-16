О нас

Baku TV подготовил репортаж о встрече Месси с детьми в Баку

Baku TV подготовил репортаж о встрече Месси с детьми в Баку 12:36
Футбол
16 декабря 2024 г. 13:04
Baku TV подготовил репортаж о встрече Месси с детьми в Баку

Baku TV подготовил репортаж о благотворительном мероприятии, прошедшем в Baku Crystal Hall с участием легенды мирового футбола Лионеля Месси и его партнеров по команде "Интер Майами" Луиса Суареса, Серхио Бускетса и Жорди Альбы.

Как сообщает Report, появление звезд футбола на сцене вызвало бурные аплодисменты и большой интерес у воспитанников детских домов в Баку, детей с ограниченными возможностями и детей шехидов.

Капитан "Нефтчи" и основной вратарь сборной Азербайджана Рза Джафаров также был приглашен на сцену, его выход сопровождался аплодисментами.

Средства, собранные от продажи билетов, будут направлены на благотворительные цели.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке ВидеоBaku TV prepares report about Messi's meeting with children in Baku
Версия на азербайджанском языке ВидеоBaku TV Messinin Bakıda uşaqlarla görüşü ilə bağlı süjet hazırlayıb

Экслюзивные новости

Министр: Участие Кыргызстана в COP29 открывает доступ к инвестициям для экологических проектов
Министр: Участие Кыргызстана в COP29 открывает доступ к инвестициям для экологических проектов
13 декабря 2024 г. 12:13
Названа ​​причина отсутствия судей на матче Лиги U-15 АФФА
Названа ​​причина отсутствия судей на матче Лиги U-15 АФФА
12 декабря 2024 г. 16:27
Ректор Киевского университета: Гейдар Алиев - образец личности в мировой политике
ФотоРектор Киевского университета: Гейдар Алиев - образец личности в мировой политике
12 декабря 2024 г. 14:11
Украинский депутат: Вскоре роль Азербайджана в укреплении глобальной стабильности станет очевидной
Украинский депутат: Вскоре роль Азербайджана в укреплении глобальной стабильности станет очевидной
12 декабря 2024 г. 13:10
Андрей Боич: Договоренности на СОР29 оставят важный след в борьбе с изменением климата
Андрей Боич: Договоренности на СОР29 оставят важный след в борьбе с изменением климата
11 декабря 2024 г. 10:22
ЦБА: Банки смогут направлять зеленые кредиты только в сферы, указанные в зеленой таксономии
ЦБА: Банки смогут направлять "зеленые кредиты" только в сферы, указанные в "зеленой таксономии"
9 декабря 2024 г. 13:37
Мохаммад Нуруннаби: Новая финансовая цель поможет странам защитить свои экономики
Мохаммад Нуруннаби: Новая финансовая цель поможет странам защитить свои экономики
9 декабря 2024 г. 13:16
Памела Гордон-Карти: Конференция в Баку поможет Сен-Мартену в борьбе за независимость от Франции и Нидерландов
Памела Гордон-Карти: Конференция в Баку поможет Сен-Мартену в борьбе за независимость от Франции и Нидерландов
6 декабря 2024 г. 12:58
Экологическое ведомство Японии: Довольны утверждением статьи 6 Парижского соглашения на COP29
Экологическое ведомство Японии: Довольны утверждением статьи 6 Парижского соглашения на COP29
5 декабря 2024 г. 16:44
ONGC Videsh заинтересована расширении сотрудничества с SOCAR в Азербайджане и за его пределами
ONGC Videsh заинтересована расширении сотрудничества с SOCAR в Азербайджане и за его пределами
5 декабря 2024 г. 12:21

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi