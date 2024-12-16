Baku TV подготовил репортаж о встрече Месси с детьми в Баку

12:36

Baku TV подготовил репортаж о благотворительном мероприятии, прошедшем в Baku Crystal Hall с участием легенды мирового футбола Лионеля Месси и его партнеров по команде "Интер Майами" Луиса Суареса, Серхио Бускетса и Жорди Альбы.

Как сообщает Report, появление звезд футбола на сцене вызвало бурные аплодисменты и большой интерес у воспитанников детских домов в Баку, детей с ограниченными возможностями и детей шехидов.

Капитан "Нефтчи" и основной вратарь сборной Азербайджана Рза Джафаров также был приглашен на сцену, его выход сопровождался аплодисментами.

Средства, собранные от продажи билетов, будут направлены на благотворительные цели.