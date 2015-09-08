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    ​Баку посетит президент УЕФА Мишель Платини

    Кандидат на должность президента ФИФА будет следить за матчем между командами Азербайджана и Италии

    Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ Президент УЕФА, кандидат на должность президента ФИФА Мишель Платини посетит Баку.

    Как сообщает Report, визит состоится в октябре по приглашению АФФА.

    М.Платини примет участие на открытии построенной АФФА на территории Футбольного центра учебно-тренировочной базы в поселке Мардакян, а также посетит матч отборочного этапа ЕВРО-2016 против команды Италии на Бакинском олимпийском стадионе 10 октября.

    Отметим, что президент УЕФА участвовал в церемонии закладки фундамента базы сборных Азербайджана 21 сентября 2013-го года.

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