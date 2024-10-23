Баку и Мадрид претендуют на проведение финала Лиги чемпионов 2027 года

Баку и Мадрид заинтересованы в проведении финала Лиги чемпионов сезона-2026/27.

Баку и Мадрид заинтересованы в проведении финала Лиги чемпионов сезона-2026/27.

Как передает Report, об этом сообщили в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

УЕФА получил заявки о заинтересованности в проведении решающего матча Лиги чемпионов от футбольных федераций Азербайджана и Испании. Азербайджан планирует организовать финал на Олимпийском стадионе в столице страны, Испания - на домашней арене мадридского "Атлетико", который принимал финал сезона-2018/19 между английскими клубами "Тоттенхэм" и "Ливерпуль" (0:2).

В проведении финала женской Лиги чемпионов 2027 года заинтересованы Польша (Варшава, Национальный стадион), Испания (Барселона, "Камп Ноу"), Швейцария (Базель, "Санкт-Якоб Парк") и Уэльс (Кардифф, "Миллениум").

Официальные заявки должны быть поданы до 19 марта 2025 года, после чего исполком УЕФА в мае определит места проведения финалов.