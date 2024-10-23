О нас

Баку и Мадрид претендуют на проведение финала Лиги чемпионов 2027 года

Баку и Мадрид претендуют на проведение финала Лиги чемпионов 2027 года Баку и Мадрид заинтересованы в проведении финала Лиги чемпионов сезона-2026/27.
Футбол
23 октября 2024 г. 14:46
Баку и Мадрид претендуют на проведение финала Лиги чемпионов 2027 года

Баку и Мадрид заинтересованы в проведении финала Лиги чемпионов сезона-2026/27.

Как передает Report, об этом сообщили в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

УЕФА получил заявки о заинтересованности в проведении решающего матча Лиги чемпионов от футбольных федераций Азербайджана и Испании. Азербайджан планирует организовать финал на Олимпийском стадионе в столице страны, Испания - на домашней арене мадридского "Атлетико", который принимал финал сезона-2018/19 между английскими клубами "Тоттенхэм" и "Ливерпуль" (0:2).

В проведении финала женской Лиги чемпионов 2027 года заинтересованы Польша (Варшава, Национальный стадион), Испания (Барселона, "Камп Ноу"), Швейцария (Базель, "Санкт-Якоб Парк") и Уэльс (Кардифф, "Миллениум").

Официальные заявки должны быть поданы до 19 марта 2025 года, после чего исполком УЕФА в мае определит места проведения финалов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Bakı Olimpiya Stadionu 2027-ci ildə Çempionlar Liqasının finalına ev sahibliyi edə bilər

Другие новости из категории

Юношеская лига УЕФА: Команда Сабах U-19 проведет свой первый матч
Юношеская лига УЕФА: Команда "Сабах" U-19 проведет свой первый матч
23 октября 2024 г. 10:29
Лига чемпионов УЕФА: Испанский Реал на своем поле обыграл немецкую Боруссию
Лига чемпионов УЕФА: Испанский "Реал" на своем поле обыграл немецкую "Боруссию"
23 октября 2024 г. 01:17
На матч с Карабахом в Баку Aякс приедет с 24 футболистами
На матч с "Карабахом" в Баку "Aякс" приедет с 24 футболистами
22 октября 2024 г. 15:23
Азербайджанский арбитр FIFA назначен на матч Шахтёра  
Азербайджанский арбитр FIFA назначен на матч "Шахтёра"  
22 октября 2024 г. 12:56
Сегодня стартует новый сезон в Высшей лиге Азербайджана по футзалу
Сегодня стартует новый сезон в Высшей лиге Азербайджана по футзалу
22 октября 2024 г. 11:10
Баскетбольная лига Азербайджана: Сегодня состоится матч Нахчыван - НТД
Баскетбольная лига Азербайджана: Сегодня состоится матч "Нахчыван" - НТД
22 октября 2024 г. 09:47
Лига чемпионов УЕФА: Сегодня стартует III тур общего этапа
Лига чемпионов УЕФА: Сегодня стартует III тур общего этапа
22 октября 2024 г. 09:22
Неймар спустя год после травмы вышел на поле в матче Лиги чемпионов АФК
Неймар спустя год после травмы вышел на поле в матче Лиги чемпионов АФК
21 октября 2024 г. 22:58
СМИ: Хаби Алонсо покинет Байер следующим летом
СМИ: Хаби Алонсо покинет "Байер" следующим летом
21 октября 2024 г. 21:41
Между сотрудниками АФФА и Федерации футбола Казахстана была реализована программа обмена
ФотоМежду сотрудниками АФФА и Федерации футбола Казахстана была реализована программа обмена
21 октября 2024 г. 21:07

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi