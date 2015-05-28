Бакка: хочу посвятить эту победу Богу

Баку. 28 мая. REPORT.AZ/ Нападающий «Севильи» Карлос Бакка поделился эмоциями от победы в финале Лиги Европы.

Как передает Report, в решающем матче в Варшаве испанская команда победила со счётом 3:2 днепропетровский «Днепр», а колумбийский футболист сумел оформить дубль.

«Хочу посвятить эту победу Богу и моей семье в Колумбии. Это особое достижение. Хочу наслаждаться этой победой.

Рад был помочь команде двумя голами», — приводит слова 28-летнего форварда официальный сайт УЕФА.