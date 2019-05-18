​Бакинский финал - Дни открытых дверей "Челси" и "Арсенала"

Финалисты Лиги Европы "Челси" и "Арсенал" подтвердили дни открытых дверей в преддверии финала Лиги Европы УЕФА в Баку, сообщает Report со ссылкой на официальный сайт УЕФА.

День открытых дверей "Арсенала" пройдет 21 мая в тренировочном центре клуба в Лондоне. День открытых дверей начнется в 14:00 по бакинскому времени с тренировки, которая будет открыта для прессы один час. С 16:00 СМИ смогут пообщаться с игроками в формате флеш-интервью и в микст-зоне. Пресс-конференция главного тренера Уная Эмери начнется в 17:30.

"Челси" проведет день открытых дверей 22 мая в своем учебно-тренировочном центре. День открытых дверей начнется в 16:30 по бакинскому времени c пресс-конференции главного тренера Маурицио Сарри, а на 18:00 запланирована тренировка, которая будет открыта для прессы один час. С 20:00 СМИ смогут пообщаться с игроками в формате флеш-интервью и в микст-зоне.

Также известно расписание пресс-конференций и тренировок, которые пройдут 28 мая на Бакинском олимпийском стадионе. Пресс-конференция "Арсенала" стартует в 17:45 по местному времени, а полностью открытая тренировка - в 18:30. "Челси" проведет пресс-конференцию в 20:15 по местному времени, а полностью открытая тренировка синих начнется в 21:00.

Финальная игра состоится 29 мая в 23:00.