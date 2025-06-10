Бакинский "Сабах" и венгерский "Гонвед" подписали соглашение о сотрудничестве

Бакинский "Сабах" и один из старейших клубов Венгрии будапештский "Гонвед" подписали соглашение о сотрудничестве.

Бакинский "Сабах" и один из старейших клубов Венгрии будапештский "Гонвед" подписали соглашение о сотрудничестве.

Как сообщает Report , в рамках документа предусматривается взаимодействие по ряду направлений.

Сферы совместной деятельности охватят обмен опытом между тренерскими штабами, организацию товарищеских встреч разных возрастных групп, участие в международных молодежных турнирах, а также программы, направленные на обмен и развитие футболистов.

При этом предусмотрено проведение тренингов и семинаров для тренеров и игроков обоих клубов.

Основная цель сотрудничества - дальнейшее развитие связей между азербайджанским и венгерским футболом, содействие развитию этого вида спорта, создание условий для подготовки молодых футболистов путем обмена профессиональными знаниями и опытом.