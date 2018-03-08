 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Бакинский олимпийский стадион применит новшество на товарищеском матче Азербайджан-Беларусь

    Цель - создать условия для наблюдения за игрой болельщикам с семьями

    Баку. 8 марта. REPORT.AZ/ "Во время товарищеского матча по футболу между сборными Азербайджана и Беларуси для болельщиков, пришедших посмотреть игру с семьями, будет выделен отдельный сектор".

    Об этом сообщила Report глава департамента по связям с общественностью и медиа Бакинского олимпийского стадиона Джамиля Мехтиева.

    По ее словам, в данном секторе места займут только болельщики с семьями:

    "В настоящее время мы активно работаем. 23 марта состоится товарищеский матч по футболу между сборными Азербайджана и Беларуси. Мы решили, что какая-либо причина не должна помешать приходу на стадион женщин и детей. Создали семейный сектор для этой игры. Пока родители будут смотреть футбол, дети будут играть. Для них будет отведено особое место. Во время этого матча будут работать профессиональные няни. Они будут присматривать за детьми за час до игры, и полчаса после".

    Отметим, что игра начнется в 20:00.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi