Бакинский олимпийский стадион применит новшество на товарищеском матче Азербайджан-Беларусь

Баку. 8 марта. REPORT.AZ/ "Во время товарищеского матча по футболу между сборными Азербайджана и Беларуси для болельщиков, пришедших посмотреть игру с семьями, будет выделен отдельный сектор".

Об этом сообщила Report глава департамента по связям с общественностью и медиа Бакинского олимпийского стадиона Джамиля Мехтиева.

По ее словам, в данном секторе места займут только болельщики с семьями:

"В настоящее время мы активно работаем. 23 марта состоится товарищеский матч по футболу между сборными Азербайджана и Беларуси. Мы решили, что какая-либо причина не должна помешать приходу на стадион женщин и детей. Создали семейный сектор для этой игры. Пока родители будут смотреть футбол, дети будут играть. Для них будет отведено особое место. Во время этого матча будут работать профессиональные няни. Они будут присматривать за детьми за час до игры, и полчаса после".

Отметим, что игра начнется в 20:00.