Бакинский Олимпийский стадион отчитался о годовой деятельности

Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ Бакинский Олимпийский стадион (БОС) обнародовал годовой отчет.

Как сообщает Report, в обращении, размещенном на официальном сайте спортивного стадиона, отмечается, что БОС на протяжении этого года находился в центре событий футбольной общественности, приняв домашние матчи сборной Азербайджана в рамках Лиги Наций УЕФА (со сборными Косово, Мальты и Фарерских Островов), а также игры ФК "Карабах" в групповом этапе Лиги Европы (против клубов "Арсенал", "Ворскла" и "Спортинг").

"В этом году был высокий интерес к нашей деятельности и со стороны зарубежных медиа и спортивных организаций. Так, презентации об инфраструктуре БОС были представлены на Европейском саммите по управлению стадионами в Дублине и рабочей встрече по ЕВРО-2020 в Амстердаме. Про Бакинский Олимпийский Стадион сняты репортажи российским каналом "Матч ТВ", финским каналом MTV3, французским продюсерским центром Т2МР готовится к эфиру документальный фильм о 5-ти лучших стадионах Европы, включая и наш стадион.

БОС в этом году активно участвовал и в организации околоспортивных мероприятий: семинару по массовому футболу УЕФА при участии представителей четырех футбольных федераций, сдаче нормативов для судей, церемонии подведения итогов года со стороны Центра спортивных исследований, экскурсии по стадиону для бакинских (совместно с клубом боевых искусств "Olympia Fight Club" ) и нахичеванских школьников (совместно с Исполнительной властью Сабунчинского района).

В этом году мы провели и другие спортивные мероприятия: БОС традиционно являлся финишной точкой и площадкой для болельщиков ежегодного Бакинского марафона, организованного по инициативе Фонда Гейдара Алиева и при организации Sport Marketing Group. Большой популярностью пользовался и чемпионат по ММА "WFCA-48", состоявшийся в мае текущего года при поддержке SOCAR и "Olympia Fight Club" .

На тренировочных полях стадиона плотным графиком проходили тренировки футбольных клубов ("Зиря", "Сабаил", "Кешля", "Кяпяз") и юношеских сборных по футболу. На главном поле, помимо официальных матчей, были организованы и товарищеские встречи с национальными сборными Беларуси, Кыргызстана. В ближайшее время будет сдано в эксплуатацию третье тренировочное поле с натуральным покрытием. Атлетическая инфраструктура была задействована для тренировочных сборов атлетов и пара-атлетов.

2018 год был ключевым для мирового футбола ввиду Чемпионата мира, и руководствуясь принципом "Футбол надо смотреть на стадионе", мы организовали общественный просмотр основных матчей для всех желающих.

Не остались в стороне и корпоративные мероприятия: на стадионе прошли церемонии подписания контрактов между АФФА и P&G, D’s Damat, мероприятие представителей CISCO, встреча выпускников программы "Построй свое будущее", сервисный фестиваль "Hyundai", презентация онлайн-радио (10line.az), подписание контракта между ФК "Нефтчи" и компанией "Турецкие авиалинии".

Основной нашей задачей на грядущий год является успешное проведение финального матча Лиги Европы УЕФА, который состоится 29 мая. В рамках подготовки к этому футбольному празднику команда БОС совместно с местным Операционным комитетом финального матча Лиги Европы УЕФА и АФФА приняла делегацию УЕФА с инспекционными визитом, провела презентацию по безопасности для представителей постоянного комитета Совета Европы. Для одной из основных целевых аудиторий – СМИ – в День прессы был организован футбольный турнир, а в декабре состоялся интеллектуальный кубок, посвященный Лиге Европы", - говорится в отчете.