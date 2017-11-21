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    Бакинский олимпийский стадион обратился к болельщикам в связи с игрой с "Челси"

    На официальной странице БОС в Facebook выложена схема входа и выхода со стадиона

    Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ Бакинский олимпийский стадион обратился к болельщикам в связи с намеченной на 22 ноября игрой между "Карабахом" и "Челси" в рамках пятого тура Лиги чемпионов.

    Как сообщает Report, на официальной странице БОС в Facebook выложена схема входа и выхода со стадиона. Сообщается, что при подходе к арене следует пройти по восточному мосту у входа Е и южному мосту у входа S, а при выходе подойти к автобусам, выделенных BNA.

    Кроме того, для выхода к остановке общественного транспорта следует воспользоваться северным мостом перед входом N, к станции метро "Короглу" – южным мостом перед входом S.

    Остановка общественного транспорта на проспекте Гейдара Алиева будет открыта за три часа до начала игры.

    Отметим, что матч на БОС начнется завтра в 21:00.

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