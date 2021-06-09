О нас
Report Georgia
Аудио новости

Бакинский Олимпийский стадион готов к Евро-2020 - ВИДЕО

Бакинский Олимпийский стадион готов к Евро-2020 - ВИДЕО "Подготовка продолжается в полную силу. Сборные Швейцарии и Уэльса уже прибыли в Баку. Сборная Турции проведет свой первый матч в Италии, поэтому прибудет в нашу страну 12 июня".
Футбол
9 июня 2021 г. 13:05
Бакинский Олимпийский стадион готов к Евро-2020 - ВИДЕО

"Подготовка продолжается в полную силу. Сборные Швейцарии и Уэльса уже прибыли в Баку. Сборная Турции проведет свой первый матч в Италии, поэтому прибудет в нашу страну 12 июня".

Об этом Report сообщил начальник отдела по связям с прессой и общественностью АФФА Фируз Абдулла.

По его словам, в настоящее время продажа билетов на все игры продолжается: “Билеты на игры уже поступили в продажу С 15 мая. Естественно, больше всего наши зрители проявляют интерес к матчам сборной Турции. На матч этой команды с Уэльсом, который пройдет 16 июня, продано более 18 тыс. билетов. Один из вопросов, который больше всего интересует азербайджанцев - требуется ли паспорт COVID-19 при входе на стадион. Для каждого болельщика, который будет входить на стадион, будет проводиться только процедура измерения температуры. Если температура нормальная, он может сразу пройти на стадион".

Представитель пресс-службы Бакинского Олимпийского стадиона (БОС) Фарид Асадзаде сообщил Report, что БОС готов к Евро-2020: "В рамках мероприятий в точках въезда-выезда на стадион при входе на трибуны перед продовольственными киосками установлены знаки для сохранения дистанции. Дистанция также будет соблюдаться между сиденьями на трибунах. Сотрудники и волонтеры были проинструктированы об этом, чтобы проинформировать пришедших зрителей".

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Bakı Olimpiya Stadionu AVRO-2020-yə hazırdır - VİDEO

Другие новости из категории

Карабах продлил контракты с еще двумя игроками
Фото"Карабах" продлил контракты с еще двумя игроками
9 июня 2021 г. 12:54
Защитник сборной Испании заразился коронавирусом
Защитник сборной Испании заразился коронавирусом
9 июня 2021 г. 02:52
АФФА: Арустамян проявил неуважение к территориальной целостности Азербайджана  
АФФА: Арустамян проявил неуважение к территориальной целостности Азербайджана  
8 июня 2021 г. 23:56
Известный карикатурист посвятил пост про игры Турции в Баку
Известный карикатурист посвятил пост про игры Турции в Баку
8 июня 2021 г. 23:43
Эмрели подписал контракт с «Легией»
ФотоЭмрели подписал контракт с «Легией»
8 июня 2021 г. 23:19
Рекордсмен сборной Словакии по количеству игр перешел в турецкий клуб
Рекордсмен сборной Словакии по количеству игр перешел в турецкий клуб
8 июня 2021 г. 21:39
ЕВРО-2020: В Баку отведены специальные места для заболевших коронавирусом
ЕВРО-2020: В Баку отведены специальные места для заболевших коронавирусом
8 июня 2021 г. 12:07
Карабах продлил контракт с Гара Гараевым
Фото"Карабах" продлил контракт с Гара Гараевым
8 июня 2021 г. 11:24
Челси начал переговоры о переходе Эрлинга Холанда
"Челси" начал переговоры о переходе Эрлинга Холанда
8 июня 2021 г. 08:13
Нефтчи продлил контракт с сенегальским защитником
"Нефтчи" продлил контракт с сенегальским защитником
8 июня 2021 г. 01:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi