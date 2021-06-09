Бакинский Олимпийский стадион готов к Евро-2020 - ВИДЕО

"Подготовка продолжается в полную силу. Сборные Швейцарии и Уэльса уже прибыли в Баку. Сборная Турции проведет свой первый матч в Италии, поэтому прибудет в нашу страну 12 июня".

"Подготовка продолжается в полную силу. Сборные Швейцарии и Уэльса уже прибыли в Баку. Сборная Турции проведет свой первый матч в Италии, поэтому прибудет в нашу страну 12 июня".

Об этом Report сообщил начальник отдела по связям с прессой и общественностью АФФА Фируз Абдулла.

По его словам, в настоящее время продажа билетов на все игры продолжается: “Билеты на игры уже поступили в продажу С 15 мая. Естественно, больше всего наши зрители проявляют интерес к матчам сборной Турции. На матч этой команды с Уэльсом, который пройдет 16 июня, продано более 18 тыс. билетов. Один из вопросов, который больше всего интересует азербайджанцев - требуется ли паспорт COVID-19 при входе на стадион. Для каждого болельщика, который будет входить на стадион, будет проводиться только процедура измерения температуры. Если температура нормальная, он может сразу пройти на стадион".

Представитель пресс-службы Бакинского Олимпийского стадиона (БОС) Фарид Асадзаде сообщил Report, что БОС готов к Евро-2020: "В рамках мероприятий в точках въезда-выезда на стадион при входе на трибуны перед продовольственными киосками установлены знаки для сохранения дистанции. Дистанция также будет соблюдаться между сиденьями на трибунах. Сотрудники и волонтеры были проинструктированы об этом, чтобы проинформировать пришедших зрителей".