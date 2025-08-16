О нас

Бакинский "Нефтчи" сыграл вничью в матче первого тура Премьер-лиги

Футбол
16 августа 2025 г. 22:11
Бакинский "Нефтчи" сыграл вничью с "Шамахы" в матче первого тура азербайджанской Премьер-лиги по футболу.

Как сообщает Report, встреча на "Нефтчи Арене" завершилась со счетом 1:1.

В составе гостей на 23-й минуте отличился Карим Росси, у хозяев Эмин Махмудов точно реализовал пенальти на 45+2-й минуте.

Отметим, что в первом матче дня "Туран-Товуз" минимально обыграл "Имишли". Накануне в стартовом матче сезона между командами "Карван-Евлах" и "Габала" победитель не определился - 1:1. Другие игры тура пройдут 17 и 19 августа. Встреча "Сабах" - "Карабах" перенесена.

Версия на азербайджанском языке Premyer Liqa: “Neftçi” ilk turda heç-heçə edib

