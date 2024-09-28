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Бакинский "Нефтчи" сыграл вничью с "Сумгайытом" в матче 8-го тура Премьер-лиги

Бакинский "Нефтчи" сыграл вничью с "Сумгайытом" в матче 8-го тура Премьер-лиги Бакинский "Нефтчи" сыграл вничью с "Сумгайытом" в матче 8-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.
Футбол
28 сентября 2024 г. 21:48
Бакинский Нефтчи сыграл вничью с Сумгайытом в матче 8-го тура Премьер-лиги

Бакинский "Нефтчи" сыграл вничью с "Сумгайытом" в матче 8-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report, встреча, прошедшая в столице, завершилась со счетом 1:1.

Первый гол в матче забили гости, на 70-й минуте отличился Джордан Резабала. Спустя 6 минут Юрий Матиас сравнял счет, этот мяч оказался последним в матче.

После восьми туров столичный клуб набрал 5 очков и занимает 8-ю строчку турнирной таблицы, сумгайытцы набрали на 2 балла больше и опережают "Нефтчи" на одну ступень.

Отметим, что в первой игре дня "Зиря" одолела "Кяпаз" (3:0), а накануне "Араз-Нахчыван" обыграл "Сабаил" – 3:2. Остальные встречи тура состоятся 29 сентября.

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Версия на азербайджанском языке Premyer Liqa: "Neftçi" VIII turda da qələbə qazana bilməyib

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