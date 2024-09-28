Бакинский "Нефтчи" сыграл вничью с "Сумгайытом" в матче 8-го тура Премьер-лиги

Бакинский "Нефтчи" сыграл вничью с "Сумгайытом" в матче 8-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Бакинский "Нефтчи" сыграл вничью с "Сумгайытом" в матче 8-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report , встреча, прошедшая в столице, завершилась со счетом 1:1.

Первый гол в матче забили гости, на 70-й минуте отличился Джордан Резабала. Спустя 6 минут Юрий Матиас сравнял счет, этот мяч оказался последним в матче.

После восьми туров столичный клуб набрал 5 очков и занимает 8-ю строчку турнирной таблицы, сумгайытцы набрали на 2 балла больше и опережают "Нефтчи" на одну ступень.

Отметим, что в первой игре дня "Зиря" одолела "Кяпаз" (3:0), а накануне "Араз-Нахчыван" обыграл "Сабаил" – 3:2. Остальные встречи тура состоятся 29 сентября.