Бакинский "Нефтчи" обеспечил путевку в еврокубки

Бакинский футбольный клуб "Нефтчи" обеспечил себе путевку в еврокубки сезона 2023/2024.
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Увеличив запас очков до 60, "Нефтчи" за семь туров до завершения первенства гарантировал себе 4-е место. Ближайший преследователь "Габала" отстает от "нефтяников" на 21 очко. В лучшем случае провинциальный клуб может набрать одинаковое количество очков с "Нефтчи", однако по итогам очных игр все равно останется на 5-й строчке турнирной таблицы.
Напомним, что ранее путевки в еврокубки следующего сезона обеспечили "Карабах" и "Сабах".