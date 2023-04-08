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Бакинский "Нефтчи" обеспечил путевку в еврокубки

Бакинский "Нефтчи" обеспечил путевку в еврокубки Бакинский футбольный клуб "Нефтчи" обеспечил себе путевку в еврокубки сезона 2023/2024.
Футбол
8 апреля 2023 г. 23:56
Бакинский Нефтчи обеспечил путевку в еврокубки

Бакинский футбольный клуб "Нефтчи" обеспечил себе путевку в еврокубки сезона 2023/2024.

Как передает Report, после выездной победы над "Сумгайытом" со счетом 4:0 в XXIX туре Премьер-лиги Азербайджана столичная команда гарантировала себе четвертое место в чемпионате страны.

Увеличив запас очков до 60, "Нефтчи" за семь туров до завершения первенства гарантировал себе 4-е место. Ближайший преследователь "Габала" отстает от "нефтяников" на 21 очко. В лучшем случае провинциальный клуб может набрать одинаковое количество очков с "Нефтчи", однако по итогам очных игр все равно останется на 5-й строчке турнирной таблицы.

Напомним, что ранее путевки в еврокубки следующего сезона обеспечили "Карабах" и "Сабах".

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