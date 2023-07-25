Бакинский "Нефтчи" анонсировал очередной трансфер

Бакинский футбольный клуб "Нефтчи" осуществил очередной трансфер.
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Эрвин Коффи выступал за французские клубы "Шатур" (2015), "Лорьян" (2015-2018), "По" (2020-2023), греческий "Анортосис" (2018-2020) и "Олимпиакос" (Никосия, 2020). Выходец из Кот-д'Ивуара провел в 2016 году за сборную U-23 этой страны одну игру.
Напомним, что "Нефтчи" ранее подписал вратаря Эмиля Балаева, полузащитника Филиппа Озобича, центральных защитников, бразильца Юрия Матиаса и венгра Марка Тамаша, а также опытного опорного полузащитника Гара Гараева.