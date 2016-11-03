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    Бакинский метрополитен дал положительный ответ на запрос "Габалы"

    Сегодня рабочий режим метро продлен до 01:00

    Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ Бакинский метрополитен ответил на запрос спортивного клуба "Габала". 

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, метрополитен дал положительный ответ на просьбу продлить режим работы до 01:00.

    В связи с этим клуб выразил благодарность Бакинскому метрополитену.

    Отметим, что обращение было сделано в связи с поздним завершением матча между "Габалой" и французским "Сент-Этьеном" в рамках группового тура Лиги Европы УЕФА, который пройдет на стадионе Bakcell Arena и начнется в 22:00. 

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