Бакинский клуб "Интер" заключит новый контракт с главным тренером Зауром Сванадзе

Баку. 24 июля. REPORT.AZ/ Бакинский клуб "Интер" заключит новый контракт с главным тренером основной команды Зауром Сванадзе. Об этом Report сообщил сам 59-летний грузинский специалист.

Он отметил, что новый контракт уже готов и в ближайшее время однолетнее соглашение будет подписано: "В связи с новым контрактом нет никаких проблем. После проигрыша в Евролиге голландской команде "Фола Эш" у нас состоялся разговор с руководством. Я остаюсь в команде. В ближайшие дни я ознакомлюсь с деталями контракта и подпишу его".

Отметим, что Заур Сванадзе в июне 2015 года сменил на посту главного тренера "Интер" Кахабера Схададзени. Срок его контракта со столичным клубом истек в прошлом месяце.