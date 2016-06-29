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    Бакинский клуб "Интер" произвел трансфер Руслана Абышова

    Контракт с футболистом заключен на год

    Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ Подписан контракт с футболистом бакинского клуба "Интер" Русланом Абышовым.

    Об этом Report сообщил президент клуба Рашад Гасымов.

    По его словам, 29-летний защитник в течение года будет играть для победы "банкиров": "Вопрос о трансфере Руслана находился на повестке уже некоторое время. Были некоторые вопросы, которые я не могу разглашать. Пришлось немного подождать. Как в финансовых, так и в других вопросах каких-либо проблем не было".

    Р.Гасымов не исключил привлечение в команду новых футболистов до конца трансферного окна: "Пока нет ничего конкретного. Но при наличии хорошего игрока и хорошего футболиста, можно пойти на это".

    Отметим, что за время своей карьеры Руслан Абышов выступал в клубах "Нефтчи", "Хазар-Лянкяран", "Рубин" (Россия). Последним клубом Абышова был клуб "Габала". 

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