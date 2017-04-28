Бакинский "Интер" решил оставить всех футболистов в команде

Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ В бакинском клубе "Интер" прошло заседание Наблюдательного совета.

Об этом Report сообщил исполнительный директор клуба Рамиш Малыев.

По его словам, на заседании приняли решение оставить в команде всех футболистов.

Р.Малыев отметил, что с этой целью с большинством футболистов была проведена беседа.

Официальной представитель клуба сказал, что на данный момент выглядит нереальным уход из "Интера" вратаря Салахата Агаева и Аббаса Гусейнова, срок контракта с которым истек.

"Мы не говорили лишь с Аббасом. Правда, срок контракта истек, но мы заинтересованы в том, чтобы он оставался в "Интере". Следует учитывать и реальное положение. Мы знаем о реальном положении на рынке трансфера Азербайджана. У 70% нашего состава нет возможности для того, чтобы уйти. То есть, получение нашими футболистами более высокой зарплаты в других клубах выглядит нереально. Кроме Салахата Агаева и Аббаса Гусейнова, ни у кого из футболистов нет шанса для ухода".

Р.Малыев сказал, что из-за несоответствия стадиона "İnter Arena" параметрам, для домашних игр в Лиге Европы они заказали "Dalğa Arena".