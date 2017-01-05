Бакинский "Интер" провел первую тренировку 2017 года

Баку. 5 января. REPORT.AZ/ Сегодня, после отдыха, бакинский клуб "Интер" провел первую тренировку.

Как сообщает Report, тренировка прошла в İnter Arena под руководством главного тренера Заура Сванадзе.

На тренировке присутствовали все футболисты, кроме перешедшего в "Карабах" Агабалы Рамазанова.

В интервью Report главный тренер сказал, что доволен нынешней ситуацией в команде.

Он заявил, что физическое состояние футболистов после отдыха и внутренняя обстановка нормальные: "Наша цель остается прежней – попасть на еврокубки. Из-за известного запрета ФИФА мы не можем осуществлять новые трансферы. Первый круг прошел нормально. Посмотрим, как будут идти наши дела во второй половине сезона".

Отметим, что второй подготовительный этап "Интера" будет стартовать в Анталии.