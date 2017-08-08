Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ Бакинский "Интер" не покинет стадион "Интер Арена".

Как сообщает Report, информация об этом появилась на официальном сайте столичного представителя.

Сообщается, что в результате переговоров между АФФА и АКО "Аграркредит" юношеская и основная команда "Интер" в сезоне 2017/2018 останется на стадионе "Интер Арена": "Основной состав "Интер" домашние игры в будущем сезоне проведет на основной площадке стадиона "Интер Арена". Команды детской и юношеской школы также будут функционировать на стадионе "Интер Арена".

Отметим, что в связи с проблемой между "Интер" и "Аграркредит" ожидался переезд столичного клуба на стадион "Далга Арена".