Байер вылетел из Кубка Германии от команды из третьей лиги - ВИДЕО

Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ Клуб третьего по силе немецкого дивизиона "Шпортфройнд Лотте" обыграл соперника московского ЦСКА по Лиге чемпионов "Байер" в матче 1/16 финала Кубка Германии по футболу.

Как передает Report, в основное время матч закончился со счетом 1:1, в дополнительное время команды обменялись еще двумя голами.

В итоге победитель встречи определился в серии пенальти (3:2). "Шпортфройнд" с 78-й минуты встречи играл в меньшинстве.

В 1/32 финала команда третьей бундеслиги выбила из турнира другую команду элитного немецкого дивизиона "Вердер" (2:1). В матче 1/8 финала "Шпортфройнд" встретится с победителем матча "Нюрнберг" - "Шальке".