"Байер" выиграл первый круг Бундеслиги

Завершился матч 17-го тура чемпионата Германии, в котором встречались "Аугсбург" и "Байер".

Завершился матч 17-го тура чемпионата Германии, в котором встречались "Аугсбург" и "Байер".

Как передает Report, "аспириновые" вырвали победу в самой концовке встречи - 1:0. Таким образом, подопечные Хаби Алонсо выиграли первый круг Бундеслиги.

На данный момент "Байер" набрал 45 очков. Отрыв леверкузенской команды от ближайшего преследователя, "Баварии", - четыре очка. Мюнхенцы, при этом, имеют игру в запасе.

В 17 матчах текущего розыгрыша чемпионата Германии "Байер" ни разу не проиграл.

Свой следующий матч в рамках Бундеслиги команда проведет в субботу, 20 января. Команда Алонсо на выезде встретится с "Лейпцигом".