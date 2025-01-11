"Байер" обыграл "Боруссию"​​​​​​​ Д в матче Бундеслиги, забив три мяча за первые 19 минут

Завершился матч 16-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались дортмундская "Боруссия" и леверкузенский "Байер".

Завершился матч 16-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались дортмундская "Боруссия" и леверкузенский "Байер".

Как передает Report , команды играли на стадионе "Дортмунд" в Дортмунде (Германия).

Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Тобиасом Штилером. "Байер" одержал победу со счётом 3:2.

На первой минуте счет открыл полузащитник "Байера" Нейтан Телла. На восьмой минуте второй мяч хозяев забил форвард Патрик Шик. Через четыре минуты нападающий "Боруссии" Джейми Байно-Гиттенс отыграл один мяч. На 19-й минуте Шик оформил дубль. На 78-й минуте нападающий "Боруссии" Серу Гирасси реализовал пенальти.

"Байер" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Германии сезона-2024/2025. Команда набрала 35 очков за 16 матчей. "Боруссия" находится на шестой строчке, заработав 25 очков. Турнирную таблицу немецкой Бундеслиги возглавляет мюнхенская "Бавария", у которой 36 очков.