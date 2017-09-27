Бахрам Багирзаде прокомментировал удаление его имени из списка УЕФА как известного фаната "Карабаха"

Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ Популярный азербайджанский актер Бахрам Багирзаде прокомментировал удаление его имени из списка известных фанатов команд в групповом этапе Лиги чемпионов.

В заявлении Report бывший член команды КВН "Парни из Баку" отметил, что этот шаг УЕФА не случаен. Б. Багирзаде обвинил лиц, выступающих против внесения его имени в список известных фанатов: "Дай Бог здоровья тому, кто написал УЕФА, что я не являюсь фанатом "Карабаха". Об этом столько говорили, что в итоге мое имя было удалено из списка. Как могло быть иначе? Словно сейчас 30-е годы, пишут доносы. Больше всех удалению имени Бахрама из списка известных фанатов радуются армяне. Они смеются над тем, что члена обыгравшей их в 1992 году команды КВН "Парни из Баку" изъяли из списка. Но для меня это мелкие вопросы. Просто, почему мы сами прибегаем к таким действиям? Зависть присуща не мужчинам, а женщинам".

Комедийный актер, вместе с тем, сообщил, что во внутренних играх болеет не за "Карабах", а за "Нефтчи". Поддержку агдамской команды он обосновал следующим образом: "Сейчас такой момент, что все мы должны сплотиться вокруг Карабаха. Сегодня не только 70 тыс. зрителей Бакинского олимпийского стадиона будут скандировать "Карабах", но и 10-миллионное население Азербайджана. Победа над армянами и завоевание титула "Чемпион века", победа в апрельских боях подарили нам большие надежды на нашу готовность вернуть свои земли. Сегодня эти надежды нам дарит команда "Карабах". Я тоже, как и все, скандирую "Карабах".

Отметим, что в списке известных фанатов команд Лиги чемпионов наряду с политиками и спортсменами, есть и звезды, такие как Мадонна, Моника Беллуччи и Лучано Паваротти. УЕФА сначала представило Б. Багирзаде как известного фаната "Карабаха", однако впоследствии удалило его имя из списка.