​Бахрам Багирзаде: После матча СССР и Бразилии отец сломал телевизор...

Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ Азербайджанский комедийный актёр, режиссёр, ведущий, участник команды КВН "Парни из Баку" Бахрам Багирзаде дал интервью украинскому "Спорт Экспресс".

Report предлагает это интервью вашему вниманию.

Поездка "Днепра" в Баку на матч Лиги Европы с "Карабахом" вышла удивительной. Прежде всего - город: азербайджанская столица поразила много путешествующих футболистов.

А еще были неожиданные встречи, среди которых особо интересным получилось знакомство со звездой КВН Бахрамом Багирзаде - чемпионом 1992 года в составе блистательной команды "Парни из Баку". Помните парня с усами и в характерной «кепке-аэродроме»?

Это он - Бахрам.

Мы встретились днем, но интервью состоялось уже вечером - около пяти часов Бахрам, отложив все дела, водил нас с коллегами по старому и новому Баку. И рассказывал, рассказывал, рассказывал…

Баку неповторим! Его специфику нужно почувствовать. И компания великолепного гида, который, кажется, знаком с каждым из трех миллионов бакинцев, дарит незабываемые впечатления.

- Здравствуйте! Гостей принимаете? - проходившая мимо женщина бальзаковского возраста широко улыбнулась Бахраму.

- Здравствуйте! - приветливо ответил он. - Да, ребята из Днепропетровска. Сегодня футбол - с нашим "Карабахом" будут играть.

- И за кого же вы болеть будете? - хитро прищурилась дама.

- За "Барселону"! - мгновенно отреагировал наш спутник. А распрощавшись, признался нам: "Я ее совсем даже не знаю… Это - Баку!"

Интервью - разумеется, под азербайджанский чай из армуды - состоялось в кафе "Али и Нино". "Обязательно прочитайте этот роман - прочувствуете дух Баку 1918-1920 годов", - настаивал Бахрам. А получив обещание прочитать - тут же подарил книгу.

ЗА "КАРАБАХ" БОЛЕЕТ ВЕСЬ АЗЕРБАЙДЖАН

- Бахрам, в день матча "Карабах" - "Днепр" в вашем блоге появилась запись с призывом прийти на стадион. Вы хотели достучаться до кого-то или это был просто крик души?

- Все, что происходит у меня - от души! Вот сегодня я счастлив. Счастлив, потому что провел день с друзьями из Днепропетровска. А блог… Лет 20 назад знакомые спросили меня: "Бахрам, что ты несешь?!" Я несу радость людям. И если я что-то написал - это на радость людям. Я хотел призвать на стадион не только болельщиков, а всех людей, которым небезразличен Карабах как территория Азербайджана. Сейчас азербайджанский народ как никогда нуждается в международных победах "Карабаха", чтобы завоевать себе имя в Европы и когда-нибудь, даст Бог, вернуть свои земли. И я очень хочу, чтобы "Карабах" прошел дальше в Лиге Европы.

- Получается, клуб "Карабах" в Азербайджане имеет значение не только как спортивный проект, а и как социальный?

- Около миллиона беженцев из Карабаха живут надеждой вернуться на свои земли. Я мечтаю о том, чтобы команда "Карабах" играла в своем городе - к сожалению, сейчас в Агдаме это невозможно. Но зато команда превратилась в национальную. За нее сейчас все болеют в нашей стране - и поклонники "Нефтчи", и "Интера", и "Хазара".

- Для вас ведь всю жизнь командой номер один был "Нефтчи"…

- И остается ею до сих пор. Болею за "Нефтчи" с 1979 года. Но это во внутреннем чемпионате, а когда наши клубы играют в еврокубках, я поддерживаю всех и стараюсь непременно посещать матчи. Слава Богу, что в "Карабахе", в "Нефтчи" сейчас идет грамотная работа, есть дисциплина - то, чего не было лет 20 тому назад. Появились умные молодые менеджеры, талантливые тренеры. Отставание азербайджанского футбола связано только с войной, ведь в нее вкладывалось то, что могло вкладываться в футбол. Только последние 5-6 лет мы начали заниматься детско-юношескими клубами. Наши дивиденды вы увидите лет через 7-8.

ВО ДВОРЕ - ДЖАВАДОВ, НА СТАДИОН - "ЗАЯЦ"

- А что произошло в 1979 году, благодаря чему вы полюбили футбол?

- Мой покойный отец работал в милиции, а в советское время милиционеры привлекались к охране порядка на матчах. В один прекрасный день меня взяли на футбол - и с тех пор я влюбился в эту игру. Мне было 7 лет... До сих пор, когда закрываю глаза, вспоминаю тот зеленый газон, который увидел впервые в жизни. Мой отец болел за сборную СССР и киевское "Динамо". Я знал полностью состав "Динамо" 1986 года! Любимыми игроками были сначала Блохин, затем Заваров, Беланов, Протасов, Михайличенко… Играя во дворе, мы равнялись на них.

- А вы во дворе кем были?

- Искендером Джавадовым из "Нефтчи"! Мне очень нравилось, как он играл. А если бы мое детство проходило в наши дни - тогда, был бы Зиданом (улыбается). Он умный. Я люблю таких футболистов. В советское время было несколько умных игроков - Чивадзе, Кипиани, Пономарев. Помимо того, что играли в суперигру, они видели поле, видели все сквозное действие, всю драматургию этого шоу. Не каждому футболисту это дано.

- В бакинских дворах многие дети играли в футбол?

- Очень много нас было. Играли двор на двор, класс на класс. Я был даже игроком одного из ЖЭКов - команда называлась "Радуга". В школе проходили соревнования. Но это все любительский уровень, а профессионально я занимался гандболом - играл за юношескую сборную Азербайджана.

- Сейчас вы спокойнее смотрите футбол, чем в юности?

- Да, стал мудрее. Расскажу историю. Недавно в интернете посмотрел матч 1982 года Бразилия - СССР на чемпионате мира, когда наши проиграли 1:2, и Баль практически с центра поля забил мяч. Почему я решил его посмотреть? Мне было тогда всего-навсего 10 лет, и я смутно помню игру. Зато хорошо помню, как отец сломал наш черно-белый телевизор "Рубин" - просто поднял и бросил его на пол. Он был ярым болельщиком сборной, и его очень расстроило поражение. Сейчас, через 30 с лишним лет, мне было очень интересно понять, почему же покойный папа сломал телевизор.

- На стадионе сейчас часто бываете?

- Хожу на международные матчи клубов и сборной Азербайджана, а также на дерби в чемпионате: "Нефтчи" - "Карабах", "Нефтчи" - "Хазар", "Карабах" - "Интер".

- Есть любимое место на стадионе или вас уже исключительно в VIP-ложу приглашают?

- Знаете, в далеких 1980-х мне было очень сложно найти рубль на билет. Приходилось лазить через забор, чтобы пройти "зайцем". А сейчас Федерация футбола дарит билеты на VIP-места, дает пропуск на автомобиль. Сижу теперь рядом с большими людьми и, вспоминая годы юности, благодарю Всевышнего за то, что дал такую возможность.

- Знакомством с кем из футболистов или других спортсменов можете гордиться?

- Я общался и с Платини, и с Блаттером - когда они приезжали в Баку. Знаком со всеми ветеранами "Нефтчи": Пономаревым, Джавадовым, Ахмедовым, Жидковым… Интересная история произошла в 2006 году на чемпионате мира в Германии. У меня был один билет на матч Украина-Испания, который ваша сборная, к сожалению, проиграла. Так вышло, что сидел в одном ряду с Протасовым и Литовченко. Сфотографировались.

ПОЧЕМУ НЕ ПОВЕЗЛО ФОГТСУ

- Не хочется сыпать соль на рану, но какие мысли у вас были после поражения Азербайджана от Украины в 2006 году со счетом 0:6?

- Украине проиграть не стыдно, потому что у вас профессиональный футбол со времен Лобановского. Считаю, что в СССР существовали две школы футбола - украинская и грузинская. Других не было! А нам надо работать, поднимать юношеский футбол - и придут победы. Будучи членом команды КВН "Парни из Баку", я понял, что нужно трудиться, быть дисциплинированным. За победами стоит адская работа. Нужно просто, прошу прощения за слово, пахать.

- Сборную Азербайджана до недавнего времени тренировал Берти Фогтс. Что думаете о практике приглашения иностранцев на этот пост?

- Я за то, чтобы приезжали иностранные тренеры. Но пусть они работают в детско-юношеском футболе. А во главе сборной Азербайджана должен быть наш специалист, который знает психологию, менталитет. У Берти Фогтса не получилось - он думал, что работает с одиннадцатью немцами. Другой должен быть подход. Фогтсу здесь не повезло, хотя раньше ему не повезло также в Нигерии и Шотландии. А в 1996-м с Германией удалось выиграть.

- Кандидатом на пост тренера сборной Азербайджана называют наставника "Карабаха" Гурбана Гурбанова…

- Да, он может быть хорошим тренером сборной. Но я считаю, пока рано. Через 3-4 года он может возглавить сборную. Я его хорошо знаю, мы одногодки. Он очень порядочный человек, правильный, я его очень люблю и уважаю. Есть в русском языке грубое слово - мужик. Вот он такой. Завтра он может бросить футбол и уйти заниматься другими делами, но я знаю, что буду дружить с ним до конца жизни. Мы можем месяцами не встречаться, но я знаю, что в моем городе живет такой человек.

- В одном из интервью вы сравнили вашу знаменитую команду КВН по взаимодействию со сборной Германии 2014 года. Это идеал команды?

- Да, и не только в футболе - во всем! В детстве у меня были конструкторы и поезда фирмы Piko. Я влюбился в них, потому что они были качественные: все было четко, грамотно, эстетично. Помню, как в советское время рисовал на парте значок "Адидас", и это было не просто так. Я считал эту спортивную одежду лучшей. Чуть повзрослев, рисовал значки "Мерседес". И сейчас, приобретая для дома бытовую технику, ножи, мебель, предпочитаю немецкое, потому что все четко работает.

- Среди КВНщиков есть болельщики или те, кто играет в футбол?

- К сожалению, в нашей команде никто не играет в футбол. Если и есть болельщики, то они, увы, не посещают матчи. Когда был в Лейпциге на чемпионате мира, перед стадионом встретил ребят из Москвы, Донецка, Питера - мы обрадовались друг другу. Кстати, во время фестивалей КВН в Юрмале и Сочи проходил турнир по футболу. Знаю, что все время выигрывала команда из Лесозаводска, а наши ребята из Гянджи занимали второе место.

СВИСТОК БАХРАМОВА

- Расскажите, пожалуйста, о своей нынешней деятельности.

- Я снимаюсь в кино, играю в театре, издаю книги. Очень скоро предстоит премьера фильма "Не бойся, я с тобой" режиссера Юлия Гусмана. Недавно вернулся из Нормандии, где снимался во французской рекламе. Пригласили меня на "Мосфильм", где буду играть крутого бизнесмена. Весной предстоит первоапрельский концерт театра КВН "Парни из Баку". Скоро выйдет книга "Уважаемый господин мэр". Она состоит из моих открытых писем мэру Баку относительно благоустройства города. Один из пунктов там - просьба об установке памятника Анатолию Банишевскому.

- Вы его считаете самым выдающимся азербайджанским футболистом?

- Среди футбольных людей Азербайджана для меня на первом месте Тофик Бахрамов, затем - Алекпер Мамедов и Анатолий Банишевский. К сожалению, всех троих нет уже в живых. Первым ушел Бахрамов, затем - Банишевский, и недавно - Мамедов, который, выступая за московское "Динамо" забил в Милане четыре мяча. Представляете? В Милане - четыре мяча! Я этого не видел, но отец много рассказывал, как играли Банишевский и Мамедов, как судил Бахрамов.

- Тофик Бахрамов - футбольная икона для всех азербайджанцев?

- Да! Это я понял в Лондоне. В каталоге по истории футбола увидел сразу несколько его фотографий.

- Почтение англичан к нему можно понять…

- Его знают во всем мире. Кстати, я держал в руках "Золотой свисток", который Бахрамову вручила королева Елизавета после того знаменитого финала чемпионата мира-1966. Меня как-то пригласил в гости сын Бахрамова (его тоже зовут Бахрам), и в шкафу за стеклом я увидел свисток, которым награждали всю бригаду арбитров финальных матчей. Когда прикасаешься к такой реликвии, испытываешь непередаваемые ощущения!