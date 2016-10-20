Багали Дабо: Я рисковал, переходя в "Габалу", и этот шаг был успешным

Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ "Азербайджан и его чемпионат стремится к развитию. Эта страна хочет стать вторым Дубаем".

Как сообщает Report, об этом в интервью L`Equipe заявил футболист "Габалы" Багали Дабо.

Французский полузащитник отметил, что летом, во время перехода в азербайджанский клуб, все подумали, что его карьера пойдет на спад. Однако по мнению Дабо, все пошло наоборот: "Мы остаемся все вместе. Наш отель напоминает курорт. Здесь можно встретить команды других стран. Мы разговариваем друг с другом на английском языке. Азербайджанский язык похож на турецкий. В клубе много русских и украинцев, которые говорят на русском языке".

Дабо подчеркнул, что стадион в Габале маленький, по этой причине матчи Лиги Европы прошли в Баку. Он добавил, что наряду с этим клуб обладает отличной инфраструктурой: "Через несколько лет "Габала" превратится в большой клуб".

Дабо рассказал также об уровне Премьер-лиги Азербайджана. По его мнению, такие клубы, как "Габала", "Интер" и "Карабах" могут выступать в высшей лиге Франции: "Мы, в том числе президент клуба изголодались по победе. Он хочет продвинуть нас, достичь больших успехов. Я уверен, что через некоторое время вырастет число игроков, переходящих в азербайджанские клубы. Этот чемпионат будет развиваться. С первых дней я был поражен игрой наших футболистов".

По словам 28-летнего игрока, выступление в Еврокубке является мечтой каждого футболиста: "Я рисковал, и мой риск был оправдан. Находясь во французском клубе в мае, я не мог представить, что 4 месяца спустя буду выступать в групповом раунде Евролиги. Это невероятно. Еврокубок является мечтой каждого футболиста, Не являясь форвардом, я стал бомбардиром Премьер-лиги Азербайджана, забив 7 голов. В Евролиге забил 3 гола и сделал 4 результативных паса. Моей целью является проведение успешного сезона".

Отметим, что Багали Дабо из-за травмы пропустит матч 3-го тура Евролиги с французским "Сент-Этьеном".