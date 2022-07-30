Бадави Гусейнов: В "Карабахе" нет понятия оставаться запасным игроком

"В "Карабахе" нет понятия оставаться запасным игроком. Даже если футболист не играл долгое время, он в любой момент готов выйти на поле и помочь команде. Все игроки ждут указания главного тренера. Оставаться в стороне сложно, но важнее не ошибиться и прин

"В "Карабахе" нет понятия оставаться запасным игроком. Даже если футболист не играл долгое время, он в любой момент готов выйти на поле и помочь команде. Все игроки ждут указания главного тренера. Оставаться в стороне сложно, но важнее не ошибиться и принести пользу, если выпадет шанс".

Об этом в беседе с Report сказал футболист "Карабаха" Бадави Гусейнов, комментируя игру второго квалификационного этапа Лиги чемпионов УЕФА против швейцарского "Цюриха" (2:2).

Коснувшись предстоящей игры с "Ференцварошем" (Венгрия), Б.Гусейнов отметил, что они приложат максимум усилий для победы.

Матч "Карабах" – "Ференцварош" состоится 3 августа в Баку, ответный – 9 августа в Будапеште.