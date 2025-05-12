Бадави Гусейнов провел 250-й матч в чемпионатах Азербайджана в составе "Карабаха"

Капитан агдамского "Карабаха" Бадави Гусейнов сыграл свой 250-й матч за клуб в чемпионатах Азербайджана.

Капитан агдамского "Карабаха" Бадави Гусейнов сыграл свой 250-й матч за клуб в чемпионатах Азербайджана.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт Профессиональной футбольной лиги, юбилейное событие пришлось на матч 34-го тура Премьер-лиги против "Араз-Нахчывана", завершившийся победой "Карабаха" со счетом 2:0.

Гусейнов выступает за "Карабах" с 2012 года и за это время забил 4 гола. Он стал шестым игроком в истории азербайджанского чемпионата, сыгравшим не менее 250 матчей за один клуб. В первую пятерку входят Максим Медведев ("Карабах", 376 матчей), Гара Гараев ("Карабах", 305 матчей) Аслан Керимов ("Карабах", 268 матчей), Рахид Амиргулиев ("Хазар Лянкяран, 254 матча), Ричард Алмейда ("Карабах", 254 матча).