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    Азиз Йылдырым вновь избран президентом клуба "Фенербахче"

    На выборах он набрал 5504 голосов

    Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ Азиз Йылдырым переизбран на пост президента турецкого клуба "Фенербахче". Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, А.Йылдырым, который стал президентом клуба в 12-й раз, на выборах набрал 5504 голосов. 

    Другой кандидат Хулюси Бельгюн набрал 1144 голосов. 

    А.Йылдырым обнародовал состав правления, куда входят 21 основных и 7 запасных членов. 

    Отметим, что Азиз Йылдырым с 1988 года является президентом "Фенербахче". За этот период футбольная команда стала 6-кратным чемпионом страны. 

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