Азербайджанского голкипера приглашают в норвежский клуб

На этой неделе может состояться переход в норвежский клуб вратаря сборной Азербайджана Эмиля Балаева, покинувшего казахстанский "Тобол" в зимнее трансферное окно.

Как сообщает Report, Балаев отправится в Норвегию в ближайшие дни.

26-летний голкипер ответит на предложение после ознакомления с инфраструктурой и условиями клуба, название которого до сих пор остается анонимным. Известно, что команда завершила прошлый сезон в "пятерке" элитной серии.

Отметим, что Эмиль Балаев покинул "Тобол" после того, как клуб возглавил армянин Григорий Бабаян. На данный момент Э.Балаев тренируется индивидуально на Бакинском олимпийском стадионе под руководством тренера вратарей сборной Дмитрия Крамаренко.