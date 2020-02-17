Главный тренер "Сабах": Азербайджанские клубы деньги тратят на летнее "трансферное окно"

"Сейчас я руковожу клубом "Сабах" в Азербайджане".

Как сообщает Report, об этом хорватский главный тренер Желко Сопич сказал представителям СМИ своей страны.

Рассказывая о деятельности азербайджанских клубов, 45-летний специалист отметил, что ситуация в азербайджанском футболе отличается от ситуации во Франции или Испании: "Проблема здесь в том, что клубы тратят все деньги на летнее "трансферное окно". После этого невозможно сформировать новую команду. Нужно довольствоваться имеющимися игроками. Тут ситуация не такая, как во Франции или Испании".

Ж.Сопич коснулся и французских членов клуба Кевина Кумемба и Амаду Диалло: "У Кумембы была сломана нога, поэтому его я пока вижу только на тренировках. Диалло же скоростной игрок с хорошей реакцией".

Завершивший две последние игры в Премьер-лиге Азербайджана с победой "Сабах" занимает 6 место, имея в активе 19 очков после 17 матчей.